Milan, Champions decisiva: ecco come cambia il mercato

Champions sì, Champions no: da Donnarumma a Calhanoglu, come cambia il mercato del Milan

Redazione ITASportPress

Una partita per decidere il futuro. Di questi tempi è diventato uno slogan che accomuna diverse squadre, che si giocano tutto al tavolo finale, all’ultima chiamata. Come il Milan che, in caso di vittoria contro l’Atalanta, si qualificherebbe alla prossima Champions League.

SINGER A MILANO - In questi giorni c’era a Milano Gordon Singer, figlio dell’amministratore del fondo Elliott nonché proprietario del Diavolo. Ha assistito al match point fallito contro il Cagliari, un segnale importante in un periodo storico come questo. Perché entrare in Champions o meno fa tutta la differenza del mondo, la proprietà lo so e sosterrà il club in un caso o nell’altro. Ciò che cambierà, invece, è il mercato, perché gli introiti provenienti dalla partecipazione al massimo torneo europeo e il suo appeal consentirebbero molteplici operazioni, passando per rinnovi delicatissimi. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

IL MERCATO - Innanzitutto, il ritorno in Champions consentirebbe di riscattare Tomori dal Chelsea senza troppi pensieri, nonostante il riscatto sia fissato a circa 28 milioni di euro. Lui, in ogni caso, ha dimostrato di valerli. Poi c’è il tema legato al futuro di Brahim Diaz, per il quale il Milan potrebbe chiedere al Real Madrid un altro anno di prestito, magari discutendone una cifra per il riscatto. Sempre che i Blancos non vogliano trattenerlo. Infine gli argomenti più delicati, Donnarumma e Calhanoglu. Per loro due sì, tra ricchi rinnovi, bracci di ferro ed interferenze della Juventus, la Champions sposta gli equilibri, soprattutto sul piano dell’ambizione.