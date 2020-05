Milan, chi si rivede: può tornare Bakayoko

Tiemoué Bakayoko, centrocampista centrale del Chelsea, potrebbe tornare al Milan nella prossima finestra di calciomercato. Il calciatore francese, al momento in prestito al Monaco, ma di proprietà dei blus, non dovrebbe essere confermato né dal club del Principato né rientrare nei piani di Frank Lampard.

Il giocatore, stando a quanto riporta Tuttosport, potrebbe fare ritorno al Milan dove, specie nelle sue ultime apparizioni, era diventato uno dei perni fondamentali del gioco della squadra. Per rivedere Bakayoko in rossonero, però, occorrerà una condizione importante: la riduzione dell’ingaggio. Se il giocatore deciderà di decurtarsi lo stipendio, il Milan potrebbe concretizzare l’affare in vista della prossima stagione.