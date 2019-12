Milan, clamorosa pista per l’attacco: sgarbo alla Juventus e non solo…

Zlatan Ibrahimovic sempre nel mirino, ma le piste che portano all’attaccante del futuro potrebbero essere diverse. Mario Mandzukic, una possibilità, Erling Haaland, la clamorosa idea. Il Milan ragiona e lo fa mettendo nella lista dei possibili centravanti, anche il talento del Salisburgo che si è messo in mostra in questo avvio di stagione in campionato e in Champions League.

Secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo pensa ad inserirsi nella corsa al centravanti norvegese sul quale, da tempo, ci sono anche Juventus, Borussia Dortmund, Lipsia e Manchester United. Il classe 2000 sarebbe l’ultima suggestione di mercato della dirigenza milanista, sempre molto attenta ai giovani, come dimostrano i recenti acquisti d Leao, Bennacer e Theo Hernandez nell’ultima sessione di mercato. Haaland si libererebbe dal Salisburgo per 30 milioni di euro e i rossoneri potrebbero offrigli un contratto da 5 milioni euro l’anno. Possibile alleato del Milan potrebbe essere Mino Raiola, agente anche di Ibrahimovic con il quale i contatti restano sempre molto cordiali.

