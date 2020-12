Milan, colpo per il futuro: nel mirino Olise del Reading

Il Milan mostra interesse per il 19enne centrocampista del Reading Michael Olise. Secondo media britannici, diversi club della Premier League sono in competizione per il giocatore che ha un contratto in scadenza e potrebbe partire in estate a parametro zero. Come riporta GetReading, il Milan vede Olise come un giocatore per il futuro e insiste per prenderlo. In caso di trasferimento, i rossoneri possono anche fargli fare esperienza altrove. Nella stagione 2020/2021 Olise ha preso parte a 21 partite e ha segnato quattro gol. Sono otto gli assist.