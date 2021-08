Milan, concreto interesse per Adli del Bordeaux

Ennesimo nome proveniente dalla Ligue 1, in orbita Milan.

Continua la girandola di nomi accostati al Milan, per il ruolo del trequartista. La società rossonera, non ha ancora sostituito il partente Calhanoglu, ma sta sondando tutte le possibilità, prima di sferrare l'attacco concreto e definitivo. Spunta un nome a sorpresa, quello di Adli , calciatore classe 2000 del Bordeaux.

DUTTILITA' - Il giovane calciatore, sembra che abbia colpito la coppia Maldini e Massara, grazie alla sua duttilità tattica (potrebbe essere schierato in tutti i ruoli della trequarti nel 4-2-3-1 di mister Pioli). Dotato di un buon dribbling e discreta velocità, è stato paragonato per caratteristiche a Rabiot. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che il prezzo del cartellino si aggiri sui 1o milioni di Euro, un'operazione non certo impossibile per il Milan. Da capire, se i rossoneri sono concretamente interessati a chiuderne l'acquisto.