Milan, concreto interesse per Muani del Nantes

Spunta un nome a sorpresa per il Milan. Si tratta di un giovane attaccante, messosi in luce con la maglia del Nantes in Ligue 1.

Redazione ITASportPress

Il Milan è sempre alla ricerca di una terza punta giovane, da affiancare a due campioni già affermati, come lo svedese Ibrahimovic e il francese Giroud. Sfumato Kaio Jorge, il quale sembra vicinissimo ad accasarsi alla Juventus, a sorpresa per i rossoneri, spunta il nome di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Nantes.

INTERESSE - Attaccante classe 1998, si è messo in mostra nell'ultima stagione disputata con la maglia del Nantes, con la quale ha disputato 40 partite e realizzando 10 gol e fornendo 9 assist. Sembra il profilo perfetto per la politica del Fondo Elliott, proprietario del Milan. Giovane e dai costi contenuti, si parla infatti, di una valutazione tra i 5 e i 10 milioni di Euro, vista la scadenza del contratto nel Giugno 2022.

DUTTILITA' -Randal Kolo Muani viene molto apprezzato dagli addetti ai lavori, soprattutto per la sua duttilità in campo. Fisico possente (1,87 cm), gioca nel ruolo di prima punta, ma si diletta anche a giocare esterno destro o sinistro d'attacco, grazie alla velocità e all'abilità con la palla al piede.