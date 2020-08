Milan, contatti avviati con l’agente di Pessina

Cresciuto nelle giovanili del Monza e poi acquistato dal Milan nel 2015, Matteo Pessina potrebbe tornare ad essere un calciatore rossonero, dopo che la dirigenza dei Diavoli l’aveva ceduto all’Atalanta nel 2018.

IL RITORNO

I dirigenti rossoneri stanno provando a riportare a Milanello il centrocampista. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c’è stato un incontro a Casa Milan con Giuseppe Riso, procuratore di Pessina, durante il quale è stata ribadita la stima reciproca tra le parti e l’apertura per una possibile trattativa da sviluppare nelle prossime settimane. Qualora il club non dovesse riuscire ad acquistare il classe 1997, potrebbe comunque beneficiare della clausola che prevede il 50% della futura rivendita del calciatore. In stagione il giocatore di proprietà dell’Atalanta in prestito all’Hellas Verona ha collezionato 35 presenze e 7 reti, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club in tutta Europa, tra cui Roma e Valencia.