Milan, dalla Croazia sicuri: Dani Olmo ad un passo

Dani Olmo si trasferirà presto al Milan. Questa la clamorosa indiscrezione che arriva da Sportske Novosti, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati. Nella sua versione online, il sito mette in primo piano la notizia di un’offerta del club rossonero per il talentuoso spagnolo. La Dinamo Zagabria avrebbe accettato i 30 milioni proposti da Boban e Maldini e avrebbe passato la palla al giocatore, che ha sempre speso parole d’elogio per la Serie A.

Il portale ha anche contattato l’agente del giocatore, Andy Bara, che ha risposto ai rumors in questo modo: “Per ora non vorrei commentare nulla”. Nessuna smentita dunque e i tifosi del Milan possono sognare…