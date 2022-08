Milan, domani le visite mediche per Thiaw

Il Milan ha chiuso positivamente l'operazione di mercato per far arrivare Malick Thiaw, ventunenne centrale dello Schalke 04. Il nuovo rinforzo di Stefano Pioli, sosterrà domani le visite mediche. Il trasferimento dalla Germania è a titolo definitivo: sei milioni la spesa rossonera. Un altro profilo perfettamente in linea con l’identikit del rinforzo ideale: un giovane talento che l’allenatore potrà formare a Milanello, e un potenziale che potrà valorizzarsi a San Siro. Thiaw era nella lista degli obiettivi rossoneri da settimane con recensioni positive in tutte le relazioni. Un po’ meno in quella di ieri: titolare (e ammonito) nello Schalke che ha subito sei gol in casa dell’Union Berlino.