Milan, Donnarumma detta le regole: futuro rossonero ad una sola condizione

Sembrava sempre più vicino all’addio, ma adesso Gianluigi Donnarumma potrebbe restare al Milan. Il portiere anche della Nazionale avrebbe aperto alla possibilità di rimanere in rossonero a patto che la dirigenza si comporti con lui in un certo modo.

Come riporta Tuttosport, Donnarumma avrebbe espresso la propria volontà di aprire il dialogo per il rinnovo con la dirigenza, ed in particolare con Gazidis, a patto che al momento di sedersi a parlare non si metta come presupposto il taglio dell’ingaggio. Il giocatore, che tra un anno potrebbe essere ceduto a parametro zero, era finito nel mirino anche della Juventus che non avrebbe problemi, visti anche gli ottimi rapporti con Mino Raiola, a trovare il possibile accordo. Il Milan non vorrebbe perdere il suo giovane portiere, numero uno dell’Italia, a cifre troppo basse, ed ecco perché le parti potrebbero trovare un accordo.