Milan, Donnarumma in bilico: pronto il suo sostituto

Gianluigi Donnarumma e il Milan potrebbero dirsi addio al termine di questa tormentata stagione. La linea della società appare, ora chiara: tagliare i maxi ingaggi e puntare sui giovani. Gigio rientra sicuramente in entrambe le categorie, ma la società rossonera vuole evitare l’ennesimo braccio di ferro con Mino Raiola.

Ecco perché in caso di cessione del portiere, la dirigenza avrebbe già individuato il prossimo numero uno che difenderà la porta del Diavolo. Si tratta di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Il 25enne ha acquisito nel corso delle stagioni sempre più maturità e sarebbe ormai pronto per il salto in una big. Con il club sardo ha un legame fino al 2024 dunque ancora molto lungo, ma la chiamata di una grande squadra potrebbe fargli cambiare idea. Reduce da un brutto infortunio in questa stagione, al suo rientro si è subito ripreso il posto da titolare a danni di Olsen e solamente l’emergenza coronavirus gli ha impedito di tornare al top della forma. Il Milan avrebbe con Cragno un portiere giovane e dall’ingaggio decisamente inferiore rispetto a quello di Donnarumma.