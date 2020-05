Milan, Donnarumma può partire: c’è il nome del possibile sostituto

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Milan sembra vicina alla conclusione. Infatti il portiere non ha ancora trovato l’intesa per un prolungamento del contratto e ha parecchie richieste all’estero. I rossoneri, dal canto loro, si guardano intorno per non farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo ideale sarebbero quello di Neto, ex Juventus ora al Barcellona come vice Ter Stegen. Al momento la trattativa è frenata dall’ingaggio da 3 milioni del portiere, giudicato eccessivo, ma le caratteristiche tecniche sembrano fare al caso del Milan. L’operazione potrebbe prendere quota nelle prossime settimane, in caso di addio di Donnarumma.