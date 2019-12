Milan, Donnarumma vicino all’addio: su di lui due big

Potrebbe concludersi al termine della stagione l’esperienza di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan. Il portiere è infatti corteggiatissimo sul mercato e, la prossima estate, potrebbe decidere di lasciare i rossoneri per sposare un nuovo progetto. Su di lui, in particolare, sono in forte pressing Juventus e Paris Saint-Germain, club pronti a fare follie per l’estremo difensore azzurro. L’ennesima stagione deludente vissuta fin qui dal Milan potrebbe rafforzare il desiderio di cessione da parte di Gigio.

