Milan, doppio scambio con la Fiorentina

Milan e Fiorentina sono al lavoro per tentare di costruire dei team competitivi in vista del prossimo campionato di Serie A, e in tal senso pare che sia nata un asse di mercato tra le parti che potrebbe portare ad un clamoroso doppio scambio.

LO SCAMBIO

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan si sarebbe aggiunto alle pretendenti per Federico Chiesa. La società rossonera sembra che abbia pronta una strategia alquanto particolare per tentare di portare a Milanello il giovane classe 1997: l’idea pare che sia quella di proporre un doppio scambio ai viola, con Chiesa e Milenkovic in direzione Milano e Rafael Leao e Paquetà pronti a prendere la rotta opposta. Attualmente sembra che la trattativa sia soltanto all’inizio, ma non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore.