Milan, ds Massara: “Castillejo interessa al CSKA Mosca”

In Russia il mercato è aperto fino al giorno 7

Il CSKA Mosca è interessato al centrocampista rossonero Samu Castillejo. In Russia il calciomercato è ancora aperto e il club della capitale ci prova per l’esterno spagnolo che con l'arrivo di Messias rischia di vedere sempre meno il campo. A confermare l'interesse per il calciatore ci ha pensato il ds del Milan Frederic Massara che intervistato da Sport24.ru ha detto: “C'è davvero interesse da parte del CSKA. Non posso ancora dire di più ", ha detto Massara. L'accordo potrebbe includere l'opzione per il riscatto del giocatore per 8-10 milioni di euro. Secondo i media russi, Castillejo starebbe già facendo il visto per la Russia, dove dovrà arrivare a Mosca entro il 7 settembre, ultimo giorno prima della chiusura del mercato.