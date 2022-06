Milan, due “nuovi” acquisti per soli 7 milioni: chi sono

Due novità in casa rossonera

Redazione ITASportPress

Il Milan pronto a chiudere due colpi. Non si tratta di due novità, bensì di calciatori che sono già stati protagonisti in maglia rossonera nella cavalcata che ha portato al Tricolore. Il club milanese, infatti, non dimentica chi ha realizzato, solo poco più di un mese fa, l'impresa dello scudetto e per questo ha deciso di compiere un passo importante verso Alessandro Florenzi e Juniors Messias.

Come spiegato da calciomercato.com, infatti, il Milan, in attesa dei comunicati ufficiali, ha definito tutti i dettagli dell'operazione con la Roma per il riscatto dell'esterno italiano. Si parla di circa 2,7 milioni di euro. Il club rossonero non ha esercitato il riscatto entro il 18 giugno ma ha potuto dialogare con Tiago Pinto ottenendo uno sconto significativo rispetto ai 4,5 milioni pattuiti 12 mesi fa.

Discorso molto simile anche per Junior Messias. Il Milan ha condotto questa operazione come per il caso Florenzi. L'accordo con il Crotone è stato trovato a 4,5 milioni di euro, ora si attendono sono gli annunci.