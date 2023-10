Milan, è già mercato: fari su un centrocampista della Premier League

Tre settimane dopo il tracollo nel derby, il Milan si è già ripreso la testa della classifica. La squadra di Pioli ha approfittato dei passi falsi casalinghi dell’Inter contro Sassuolo e Bologna e si godrà la sosta da capolista solitaria in attesa del ciclo di ferro di impegni in programma dopo la pausa, con le sfide contro Juventus, PSG e Napoli nell’arco di otto giorni.

In attesa del miglior Leao a trascinare i rossoneri sono i gol dei nuovi acquisti, in particolare di Christian Pulisic, ma in Via Rossi si guarda già al mercato di gennaio.