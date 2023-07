Milan e Inter, derby di mercato per Gravenberch

Ryan Gravenberch vuole giocare di più Per questo ha deciso di andare via dal Bayern. Il suo futuro potrebbe essere in Italia. Quella riguardo l'olandese non è solo un'idea per il Milan, ma adesso anche dell'Inter. Al BayernMonaco gli è stato riservato poco spazio e in un'intervista a Kicker ha detto espressamente: "Voglio giocare di più, se possibile al Bayern. Altrimenti dove gioco al 100%". E i rossoneri hanno necessità di tappare una voragine a centrocampo. Inoltre gli metterebbero a disposizione un'ottima dose di minuti stagionali. In quest'ottica l'unico problema erano sempre state le richieste economiche dei bavaresi, ma chissà con l'apertura al prestito...