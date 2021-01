Milan, è Mario Mandzukic il colpo di mercato

Il nome non è certamente di quelli nuovi di zecca, ma la sua carriera parla da sé. Mario Mandzukic è entrato di prepotenza nel mirino del Milan che vorrebbe garantirsi un rinforzo di peso per l’attacco.

Trovano conferme l’indiscrezioni circolata nelle ultime ore sul croato ex Juventus dato per caldissimo in ottica rossonera. La dirigenza starebbe pensando di regalare un’alternativa, o perché no un partner, a Zlatan Ibrahimovic. Si parla anche di operazione già avviata. L’idea sarebbe quella di un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno. Il classe 1986 è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Al-Duhail.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO