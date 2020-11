Milan, ecco il rinforzo per Pioli: arriva dalla Francia

Il Milan crede nello scudetto. I rossoneri sono a caccia di un colpo a zero per rafforzare la squadra e continuare il proprio momento positivo in campionato e in Europa League.

Dalla Francia, sono convinti che nel mirino del Diavolo ci sia il talento del Marsiglia Florian Thauvin. Il francese, classe 1993, ha il contratto in scadenza e potrebbe liberarsi anche a costo zero. Il club transalpino non è intenzionato ad arrendersi e cercherà il rinnovo di contratto anche se il giocatore non sembra essere intenzionato a proseguire con la società transalpina.

Ecco perché, in questo clima di incertezza, sembra che si sia inserito il Milan. Stando a quanto riferito da Telefoot, il club meneghino avrebbe offerto al francese un contratto quadriennale da tre milioni di euro. L’affare si può fare anche nella prossima finestra di trattative a gennaio.