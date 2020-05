Milan, fissato il prezzo per Theo Hernandez

Theo Hernadez è stato senza dubbio tra le poche note liete del Milan di questa stagione. Secondo quanto riporta L’Equipe oggi in edicola, il giocatore avrebbe infatti attirato l’attenzione di diversi club d’Europa tra cui il Paris Saint-Germain nel quale sarebbe prossima una rivoluzione che coinvolgerà diversi nomi.

Proprio nel ruolo di esterno mancino, il club campione della Ligue 1 potrebbe avere necessità di qualche rinforzo e il nome di Theo Hernandez è quello preferito. La società parigina continua a pensare al calciatore del Milan che valuta il classe 1997 circa 50 milioni di euro. Il suo acquisto da parte del club francese andrebbe a creare, però, un possibile caso Bernat e dunque il ds Leonardo dovrà fare molta attenzione a come gestire l’eventuale trattativa. In ogni caso il Milan è avvisato e dovrà difendersi dagli assalti di diverse società. Parigini in testa.