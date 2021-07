Milan, fumata bianca per Giroud

L'attaccante francese forse sabato sosterrà le visite mediche

E' fatta per il trasferimento al Milan di Olivier Giroud . I rossoneri sono riusciti a trovare l'accordo con il Chelsea e l’agente dell'attaccante francese e in queste ore stanno definendo gli ultimi dettagli per portare a Milano il classe '86 francese. Oggi la trattativa ha avuto una poderosa accelerata con l'ok di tutti anche perchè c'è stata la volontà dei due club e del giocatore di chiudere positivamente l'affare.

LA FIRMA - E' stata inaspettata la firma sul rinnovo del contratto dell'attaccante qualche giorno fa. Infatti Giroud non arriva a parametro zero a Milano. Il Chelsea, infatti, ha deciso di esercitare unilateralmente il rinnovo del contratto per un'altra stagione, e questa mossa ha costretto il Milan a corrispondere una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro: un milione di parte fissa e uno di bonus, da legare o alla qualificazione in Champions League dei rossoneri o alle presenze stagionali del giocatore. Adesso si attende di conoscere la data e il luogo dove verranno svolte le visite mediche dell'attaccante.