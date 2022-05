Milan, futuro incerto per Messias: c’è già l’alternativa

Mossa possibile dei rossoneri

In tal senso ci sono dei dubbi relativi a Junior Messias . Il calciatore ha fatto vedere solo in parte le sue qualità e per essere riscattato dai rossoneri serviranno circa 5-6 milioni. Una cifra che il Diavolo non ha ancora deciso se investire o meno.

In questa incertezza si inserisce la figura di Josip Brekalo. in questa stagione al Torino. Il giocatore ha comunicato qualche giorno fa ai dirigenti del club Granata di non voler restare e quindi, al termine del campionato, tornerà al Wolfsburg. Il croato non resterà però nemmeno nel club tedesco perché il suo obiettivo è molto chiaro: giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Tra le società che stanno monitorando con attenzione la sua situazione ci sarebbe appunto anche il Milan che potrebbe decidere di puntare su di lui al posto di Messias.