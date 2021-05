Milan, Giroud si avvicina per Tomori è fatta: contratto fino al 2026

Due operazioni importanti oggi per il futuro del club rossonero

Il Milan fa i primi passi per rinforzare la squadra. L'attaccante francese Olivier Giroud si è ulteriormente avvicinato essendo libero da contratti. Chiusa l'esperienza al Chelsea con la Champions League vinta, la punta francese potrebbe prendere il posto di Mandzukic. Pronto un biennale da 4 milioni di euro. Il Milan ha quindi scartato le ipotesi Scamacca e Vlahovic. Intanto Tomori è stato riscattato dal Chelsea e ha firmato fino al 2026. Due operazioni importanti per il club rossonero che torna in Champions League e vuole ben figurare al cospetto di squadre molto forti.