Milan, i soldi per il mercato arrivano da… Ricardo Rodriguez

Buone notizie per il Milan sul fronte mercato. Una possibile boccata d’ossigeno potrebbe arrivare, per quanto riguarda le entrate, da una fonte inaspettata: Ricardo Rodriguez. Il giocatore tornerà alla base dopo il presito e potrebbe essere subito ceduto.

Ricardo Rodriguez finanzia il mercato

Messa da parte l’esperienza in prestito al PSV, il terzino Ricardo Rodriguez è pronto a rientrare al Milan, club che ne detiene il cartellino fino al prossimo giugno 2021. Nelle ultime ore come riportato dal quotidiano tedesco Bild, sul terzino rossonero si sarebbe palesato l’interesse di almeno tre club di Bundesliga. Si tratterebbe di Hertha Berlino, Eintracht Francoforte ed Hoffenheim. In caso di cessione in Germania, le casse del club di Milano potrebbero respirare e i soldi verrebbero reinvestiti immediatamente.

QUI LE MOGLI PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI