Milan, idea Meitè per rinforzare il centrocampo

Il Milan starebbe sondando il terreno per Soualiho Meitè, centrocampista in uscita dal Torino di Giampaolo. Secondo quando raccolto da Sky Sport, i rossoneri starebbero valutando la pista che porta al mediano, individuato da Pioli come possibile vice Kessiè. Il calciatore di origini ivoriane è al Torino dal 2018, club con il quale ha disputato 82 partite e messo a segno tre reti. Negli ultimi giorni si era vociferato di un possibile ritorno in Francia, ma la situazione adesso potrebbe variare con l’interesse dei rossoneri.