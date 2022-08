Milan, idea Onyedika per la mediana. Le alternative

Il Milan segue la pista che porta a Raphael Onyedika centrocampista del Midtjylland. Il ragazzone di 21 anni, da un paio di stagioni in Danimarca mette in mostra le sue doti: mediano di resistenza e qualità. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il centrocampista partire per meno di dieci milioni di euro. Del centrocampista si conoscono anche altri tratti: per esempio filtra che arriverà da un campionato straniero. Onyedika, nigeriano del Midtjylland, ha appena iniziato la nuova stagione in Superligaen, massimo torneo danese. Con il club ha già sommato 53 presenze, 4 gol e vinto l’ultima coppa di Danimarca. Sei partite nelle qualificazioni Champions. Il Milan segue anche Pepe Sarr, centrocampista con indole difensiva, senegalese del Tottenham, giovane e di prospettiva. Il valore del cartellino, stimato in oltre venti milioni di euro. Altra alternativa è Jean Onana del Bordeaux, da cui in rossonero è già arrivato Yacine Adli. Al club è stato proposto Davide Frattesi, Sassuolo: con una stima di oltre venti milioni supera di gran lunga la quota che i rossoneri investiranno per rinforzare la mediana. E anche ipotizzare un prestito con obbligo di riscatto la prossima estate è comunque un impegno troppo oneroso da pensare di mettere a bilancio.