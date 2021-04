Milan, il colpo di mercato è un cavallo di ritorno made in Italy…

Il Milan guarda al futuro e pensa in grande. L’obiettivo di mercato per la prossima stagione potrebbe essere un cavallo di ritorno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina.

Si tratterebbe di un ritorno importante per il giocatore che già in passato aveva vestito la maglia rossonera senza mai sbocciare. Ora, dopo una lunga trafila con diverse maglie, ecco l’exploit che potrebbe vederlo tornare alla base. Da quanto si apprende, l’acquisto di Pessina sarebbe slegato al futuro di Hakan Calhanoglu, giocatore del suo stesso ruolo, con il contratto in scadenza a giungo. Infatti, il club di via Aldo Rossi, ha intenzione di alzare il livello della rosa e l’eventuale acquisto del centrocampista dell’Atalanta sarebbe un affare a sé.

In questa stagione alla Dea, il classe 1997 ha trovato grande continuità, esattamente come l’anno prima col Verona dove si era distinto per gol e assist importanti.