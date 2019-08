Milan, il colpo last-minute per l’attacco arriva…dalla Juventus

Chi affiancare a Piatek? Questa è la domanda che si sta ponendo il Milan. La risposta potrebbe arrivare dalla…Juventus.

L’ultima, pazza, idea del Diavolo, porta il nome di Mario Mandzukic. Il centravanti bianconero sembra essere ai margini della rosa di Maurizio Sarri e dopo aver rifiutato la Premier League ed essere titubante sulle proposte dalla Germania, ecco che il gigante croato potrebbe restare in Italia.

Secondo Tuttosport, infatti, potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni l’idea Mandzukic-Milan, anche considerando come la Juventus sia disposta a vendere il giocatore praticamente gratis. L’attaccante ha rinnovato il contratto con la Juventus qualche mese fa, ma non rientra nei piani della Vecchia Signora, mentre farebbe proprio al caso dei rossoneri. Il Milan, in questo momento, non è concentrato sugli acquisti e l’idea Mandzukic potrebbe svilupparsi solo dopo le cessioni e quindi nelle ultimissime ore di mercato.