Milan, il futuro di Donnarumma è un rebus: già scelto il sostituto

Gianluigi Donnarumma spaventa il Milan. Il portiere rossonero potrebbe non rimanere nella prossima stagione. Lo ha detto, seppur non in maniera esplicita, il suo agente Mino Raiola, facendo intendere che in estate qualcosa potrebbe cambiare.

Ecco perché, come spiega Tuttosport, il Diavolo si sarebbe già mosso in cerca di un degno sostituto. In caso di braccio di ferro con Raiola, la cessione di Donnarumma diventerebbe inevitabile e il Milan avrebbe già scelto l’alternativa: Salvatore Sirigu dal Torino. Il portiere granata è impegnato con un contratto da poco meno di 2 milioni di euro a stagione che scadrà nel 2022. Non dovrebbe essere difficile per i rossoneri convincere lui e il club a cederlo.