Milan, il piano B a Ibrahimovic è un ex Juventus…

Il Milan pensa al futuro e dopo l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli come allenatore per le prossime stagioni, i tifosi attendono novità anche sul fronte Zlatan Ibrahimovic.

Proprio l’attaccante è stato l’arma in più che ha permesso ai rossoneri di stupire in questa seconda parte di stagione cambiando letterlamente volto alla squadra. Sul suo futuro, però, regna ancora tanta incertezza. Ecco perché la società sta cercando di valutare anche un piano B che prevede due nomi come alternative allo svedese.

Milan: 2 nomi per il post Ibrahimovic

Come riporta Tuttosport, se Ibrahimovic, alla fine, non dovesse rimanere al Milan, la società dovrà trovare un’alternativa valida che sappia portare alla squadra gol ed esperienza. Ecco perché al vaglio ci sarebbero principalmente due nomi: Olivier Giroud e soprattutto Mario Mandzukic. Per il primo sarà molto difficile convincere il Chelsea e lo stesso calciatore. Per quanto riguarda il secondo si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Già seguito in precedenza, l’attaccante ex Juventus rientra perfettamente nei canoni che il Milan sta cercando. Il croato ha tanta voglia di tornare in Italia e ad un campionato di un certo spessore e sarebbe pronto a dire di sì al Diavolo.

