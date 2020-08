Milan, il rinforzo per il centrocampo ha detto sì: il “cavallo di ritorno” che piace ai tifosi…

Il Milan ha concluso nel modo migliore possibile la stagione. Ottimi risultati per i rossoneri di Pioli che attendono con impazienza la prossima stagione. Per confermare quanto di buono visto di recente, però, saranno necessari dei rinforzi. Uno in particolare sta stuzzicando la dirigenza: si tratta di Tiémoué Bakayoko che già in passato aveva ben impressionato con la maglia rossonera.

Milan: Bakayoko ha detto sì

Tiémoué Bakayoko, centrocampista già visto dalle parti di Milanello nel 2018-2019, di proprietà del Chelsea, sarebbe il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione. Il francese, reduce dall’esperienza al Monaco, avrebbe già dato la propria disponibilità ad un ritorno in rossonero. Le parti hanno già trovato l’accordo economico mentre stenta ad arrivare l’ok dei blues. Il Chelsea, infatti, avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista. Cifra che, al momento, pare troppo alta. I club trattano ma l’affare potrebbe farsi nelle prossime ore.

