Milan, il segnale decisivo per il mercato arriva dalla Francia: il prossimo colpo dei rossoneri

Il Milan punta a restare in vetta alla classifica ancora a lungo. Il Diavolo ha sorpreso in questo avvio di stagione e adesso confida anche nel mercato per potenziarsi e lottare fino in fondo per lo scudetto e l’Europa League. Dalla Francia, in tal senso, arrivano segnali incoraggianti da uno degli obiettivi seguiti da tempo dalla dirigenza rossonera.

Intervistato da La Provence, il ds del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato della finestra di mercato di gennaio e della situazione dei gioielli del club come Florian Thauvin, seguitissimo da Paolo Maldini e Ivan Gazidis come possibile rinforzo: “Prorogare i contratti in questa situazione incerta è difficile per tutti i club”, ha esordito il dirigente dei francesi. “Tutti i giocatori si aspettano di vedere la realtà del mercato. Non si sa come sarà la prossima stagione, se si continuerà senza pubblico. Dobbiamo adattarci alla situazione…”.

Porte aperte, o quasi, al Milan che proverà a chiudere l’affondo sul calciatore classe 1993.