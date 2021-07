Milan, Ilicic si avvicina

I rossoneri sono alla ricerca di un trequartista e il calciatore dell'Atalanta, rappresenta una concreta possibilità.

E' dall'addio di Hakan Calhanoglu che il Milan è in cerca di un nuovo trequartista che possa sostituire degnamente il calciatore turco passato all' Inter . Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, è nuovamente spuntato fuori quello di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta .

DUTTILITA' - Il calciatore sloveno è sicuramente un profilo da tenere d'occhio. Ha esperienza, conosce il campionato italiano e potrebbe essere schierato anche come esterno destro. In questo momento non c'è una vera e propria trattativa, ma l'Atalanta vorrebbe ricavare dalla sua partenza, almeno 5 milioni di Euro, vista la scadenza del suo contratto nel Giugno del 2022.