Milan, in arrivo colpo per la Champions targato Maldini-Massara: di chi si tratta

La vittoria contro la Juventus allo Stadium nell'ultima gara giocata nel weekend ha regalato la certezza al Milan di essere in Champions League anche nella prossima stagione. Un traguardo importante che permetterà alla società di investire per il futuro e dare a mister Pioli dei rinforzi.

In tal senso, pare proprio che Maldini e Massara siano pronti a chiudere il secondo colpo a zero dopo aver fatto firmare, nelle scorse settimane, il portiere Sportiello, liberatosi dall'Atalanta. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Kamada che ha messo in stand-by le offerte di Borussia Dortmund e Atletico e, salvo sorprese, firmerà proprio con il Diavolo.