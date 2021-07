Milan, in arrivo offerte importanti dalla Premier League per Leao

L'attacante portoghese in rossonero ha mostrato solo a tratti le sue qualità e non è ritenuto un elemento incedibile dalla società guidata dal Fondo Elliott.

Rafael Leao è sempre al centro dell'attenzione in un modo o nell'altro. Si tratta certamente di un giovane dalle grandi doti tecniche e balistiche, ma parlare di Leao significa parlare anche di un personaggio dalla spiccata personalità. Non per niente il portoghese è diventato anche un rapper e ha lanciato il suo primo album.