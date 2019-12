Milan, in attesa di Ibrahimovic si apre una nuova pista: ecco il piano B per l’attacco

In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si muove e pensa anche ad un’altra pista che porterebbe ad un centravanti ben conosciuto in Serie A.

Potrebbe essere Mario Mandzukic il rinforzo per il reparto avanzato rossonero. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ci sarebbe già stato un contatto con Zvonimir Boban, connazionale e molto stimato dall’ormai ex numero 17 bianconero. La trattativa che doveva portare Mandzukic al Manchester United sembra in fase di stallo ed ecco perché il Milan avrebbe acquisito sempre più credibilità. L’opzione resta valida e il croato potrebbe, a sopresa, restare in Italia.