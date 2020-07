Milan, individuato il sostituto di Ibrahimovic: 25 milioni sul piatto

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic potrebbero essere destinati a separarsi a fine campionato. Lo svedese a più riprese ha lasciato trapelare la scarsa stima nei confronti del progetto impostato da Gazidis, ragion per cui sembra difficile immaginare che possa restare almeno per un’altra stagione in rossonero. A questo punto il team di mercato ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un suo sostituto di pari valore almeno in prospettiva.

ZLATAN OUT

Fino a questo momento sono davvero poche le possibilità che Ibrahimovic resti al Milan. Lo svedese non è entusiasta all’idea dell’arrivo di Rangnick in panchina, e lo stesso tecnico tedesco non è disposto a fare i salti mortali pur di trattenerlo. Un amore mai sbocciato tra i due ancor prima di poter nascere, che porterà lo svedese e il club rossonero a prendere due strade diverse fin dai primi di agosto, ovvero da quando avrà termine la stagione di Serie A. È per questo che il team di mercato rossonero sta iniziando a guardare i club di tutta Europa alla ricerca di un profilo giovane, con caratteristiche tecniche e fisiche simili ad Ibrahimovic; e sembra che il perfetto erede di Zlatan sia stato trovato in Spagna.

L’EREDE

Alexander Isak è il perfetto erede di Zlatan Ibrahimovic: anche lui svedese, alto 1,90m e dotato di una grandissima tecnica di base, l’attaccante di proprietà della Real Sociedad incarna tutte le migliori caratteristiche di Ibra. Classe 1999, in questa stagione Isak ha realizzato 7 reti in 32 presenze, un bottino non entusiasmante ma che va commisurato alla sua giovanissima età. Il Milan per lui ha pronta un’offerta molto particolare: prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più eventuali bonus per il raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Un’offerta che potrebbe non convincere immediatamente gli spagnoli, che però potrebbero essere messi alle strette dalle ambizioni rossonere del ragazzo, che sulle orme di Zlatan potrebbe decidere di ripercorrere il percorso dell’ex United in Italia.