Milan, Isco è più che un’idea

Il futuro di Isco è tutto da decifrare, il contratto scade tra un anno e lui sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid

MILAN - Su Isco non si spengono le voci di mercato che lo vedrebbero indossare la maglia numero 10 del Milan, lasciata libera da Calhanoglu. I rossoneri sono in cerca di un trequartista e Isco sarebbe perfetto, sia dal punto di vista della qualità che da quello basato sull'esperienza ad alto livello. Dalle ultime notizie i contatti sembrano già avviati, la trattativa potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 20 milioni di Euro. Sull'ingaggio potrebbe essere una partita a scacchi, Isco percepisce 7 milioni all'anno e per vestire il rossonero non si esclude che il fantasista spagnolo possa decidere di ridursi parte dello stipendio.