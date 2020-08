Milan, l’affare col Manchester United per un big in attacco

Il Milan guarda avanti con fiducia. Dopo il finale positivo in campionato e la conferma di Stefano Pioli, si pensa alla squadra del futuro. In attesa di conferme su quello che sembra poter essere il proseguimento dell’avventura di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri pensano all’attacco. In tal senso, ci sarebbe una pista che porta ad un big del Manchester United.

Milan: proposto Lingard

Secondo quanto si apprende a Tuttosport, tra le varie ipotesi per l’attacco potrebbe esserci anche Jesse Lingard. L’esterno offensivo inglese è stato proposto ai rossoneri dal suo agente Mino Raiola. Con Solskjaer in panchina, il calciatore non ha trovato molto spazio totalizzando solo 22 presente in stagione con una rete all’attivo nell’ultima giornata. Il classe 1992 ha un contratto in scadenza nel 2021 e una valutazione da 15 milioni di euro, cifra che rientrebbe nei piani del Milan. Lingard, anche per l’età, sarebbe tra quei profili a cui il Diavolo è interessato. Giovane e di talento. L’ipotesi, però, resta ancora tale in quanto il Milan non si è fermata ancora a ragione sul giocatore. Non è detto, però, che questo non possa accadere presto…

