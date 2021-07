Milan, l’agente di Hauge: “Dialogo con alcuni club”

Il norvegese è vicinissimo alla cessione. Dalla sua vendita il Milan può ottenere parte dei soldi da investire nel trequartista.

Era prevedibile, la non convocazione del Norvegese Hauge contro il Nizza, per l'amichevole in programma questa sera in Francia, non poteva passare inosservata. Il giovane calciatore è vicinissimo alla cessione e lo ha anche confermato il suo procuratore.