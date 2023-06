Milan, le ultime di calciomercato

Dopo l’interruzione del rapporto professionale col direttore tecnico Paolo Maldini, il Milan comincia a plasmare la squadra per il prossimo campionato. Per dare inizio al rinnovamento, è necessario far leva sul calciomercato. I giocatori che si sono resi protagonisti delle ultime discussioni del Diavolo, secondo quanto riportato da sportmediaset.it, sono i difensori Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

IN USCITA– Blindare il team rossonero sembrerebbe, al momento, la priorità del mister Stefano Pioli. Il miglior modo per rendere sempre più competitiva la rosa, è portare termine una sequela di acquisti. Tuttavia quest’ultimi saranno resi possibili da un buon turnover, tra le transazioni in entrata e in uscita. Se a fare le valigie fosse il ventitreenne francese, il suo posto verrebbe immediatamente rimpiazzato da Malick Thiaw, che essendo giunto a parametro zero assicurerebbe una sostanziosa plusvalenza. Anche l’ex Brighton, acquistato per 29 milioni di euro al Chelsea, costituirebbe un nome papabile per l’addio ai milanesi date le ultime defaillances in campo.