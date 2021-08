Milan, le ultime di mercato

Il mercato del Milan entra nella sua fase cruciale. I rossoneri devono completare la rosa in tempo per l'inizio del campionato.

ENTRATE - In entrata si tiene sempre d'occhio la situazione esuberi in casa Real Madrid. Domenica 8 Agosto, Real Madrid e Milan si incontreranno in amichevole e sarà l'occasione per confrontarsi con la dirigenza dei blancos. I nomi sul taccuino sono Odriozola (visto come l'alternativa a Dalot), Ceballos e Isco (nelle ultime ore è spuntato l'interesse della Juventus). Sulla trequarti attenzione anche ai nomi di Ziyech del Chelsea e di James Rodriguez dell'Everton. Durante una live su Twitch, il colombiano ha affermato che gli piacerebbe giocare in Italia. Da tenere d'occhio sempre il nome di Vlasic del CSKA Mosca. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel momento in cui Hauge verrà ufficialmente ceduto.