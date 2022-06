Milan, Leao scappa: un club rompe gli indugi. C’è il sostituto per Pioli

Sul portoghese va registrato anche l'interesse di Manchester City e Paris Saint-Germain.

Il Milan potrebbe perdere uno dei protagonisti dello scudetto. Quel Rafael Leao che dopo il tricolore è diventato una pepita d’oro. Sul portoghese c'è una clausola da 150 milioni di euro per il suo cartellino e per il Milan che lo ha acquistato dal Lilla per 28 milioni sarebbe una plusvalenza record ma nessuno in via Rossi ha deciso di privarsi dell'attaccante che sorride sempre. Rafael è stato spesso al centro delle attenzioni del Psg che ha messo sul piatto 70 milioni di euro, ma adesso si stanno muovendo grandi club stranieri. Il Real è balzato al comando dopo che ha perso Mbappé ma anche la Premier League segue Leao. Il Milan ha respinto gli assalti e non vuole lasciarselo sfuggire e difatti Paolo Maldini e Ricky Massara in questi mesi hanno lavorato con impegno al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024. Il suo procuratore Jorge Mendes, dopo il cambio di proprietà rossonero ha aperto nuove interlocuzioni. Il Milan nel frattempo segue l’attaccante belga Divock Origi, 27 anni, a scadenza di contratto con il Liverpool. Pronto un quadriennale con uno stipendio di circa quattro milioni netti al giocatore.