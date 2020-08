Milan, l’interesse per Godfrey è concreto: c’è da superare la concorrenza

Ben Godfrey sogna di giocare nel Milan fin da quando ha iniziato a giocare a calcio, e adesso il suo desiderio potrebbe realizzarsi.

SOGNO ROSSONERO

Il Milan di Paolo Maldini è da sempre tra i desideri di Godfrey: il difensore inglese è cresciuto calcisticamente ispirandosi all’ex calciatore rossonero, e adesso per lui si apre l’opportunità di arrivare in Italia, proprio in quella stessa squadra in cui ha giocato fino al 2009 il suo idolo. Il calciatore in stagione è riuscito a collezionare 30 presenze in Premier League, riuscendo ad attirare su di sé l’attenzione di diversi club desiderosi di acquistarlo.

CONCORRENZA DA SUPERARE

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Norwich, squadra detentrice del cartellino del difensore, richiede non meno di 30 milioni di euro. Sul giocatore è presente il Napoli, soprattutto nel caso in cui Koulibaly dovesse lasciare la Campania, ma non solo: sul classe 1998 si registra anche l’interesse di Manchester United e Bayer Leverkusen. Godfrey vuole il Milan e il club desidera il calciatore, ma per portare a termine un matrimonio voluto da entrambe le parti sarà necessario sbaragliare la concorrenza con un’offerta in grado di convincere la dirigenza inglese.