Milan, Maldini per l’attacco ha piste calde…francesi

Nuovi gol in arrivo dalla Francia

Il Milan spera di trovare l'attaccante giusto a gennaio. Pioli ritroverà Ibrahimovic, Leao, Rebic e Pellegri ma ha bisogno di rinforzi. Le piste per l’attualità riportano in Francia, mercato che i dirigenti rossoneri frequentano abitualmente. Piace Randal Kolo Muani, 23 anni, del Nantes: 3 gol nelle ultime due partite, 7 in 18 gare totali. Al Brest c’è invece Romain Faivre, fantasista, altro obiettivo già noto da mesi. Grégory Lorenzi, d.s. dei francesi, non ha chiuso la porta: «Se ci fosse un’offerta che il club non può rifiutare, la valuteremo». Pioli attende di abbracciare il bomber che nel girone di ritorno possa firmare le reti per lo scudetto.