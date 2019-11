Milan, Massara e il mercato: “Ibrahimovic una suggestione, Donnarumma resta”

Il Milan continua a lavorare sul mercato per costruire una squadra ancora più competitiva. Il Direttore Sportivo rossonero Frederic Massara ha commentato le voci riguardanti i possibili movimenti in entrata e uscita ai microfoni di Sky Sport: “Ibrahimovic è un giocatore importante che ha già scritto pagine importanti qui. E’ evidente che quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irresistibile, ma rimane tale: semplicemente una suggestione. Ora ci concentriamo sul lavoro, per tornare su in classifica, poi quando aprirà il mercato ci confronteremo con l’allenatore e capiremo il da farsi”.

DONNARUMMA – “Al momento Donnarumma è sereno. E’ importantissimo in questa squadra e lui ha sempre fornito prestazioni di alto livello. Ha ancora un anno e mezzo di contratto, non ci preoccupiamo, siamo assolutamente tranquilli”.