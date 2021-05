Milan, maxi offerta dal Qatar per Calhanoglu: le cifre

il Qatar tenta Calhanoglu: offerta da 32 milioni di euro

Tra i tanti casi spinosi in casa Milan c’è anche Hakan Calhanoglu. Il suo contratto è in scadenza e la trattativa per il rinnovo è in stand-by da tempo. Permane ancora distanza tra domanda e offerta, situazione che ha spinto molte società ad affacciarsi alla finestra, come Juventus, Inter e molti top club inglesi tra cui Chelsea, Arsenal e Manchester United. C’è chi invece si sarebbe spinto oltre, stuzzicando il trequartista turco.