Milan, nel mirino James Rodriguez

Il Milan cerca un '10' e spunta anche il nome del calciatore colombiano che piace anche a Carlo Ancelotti al Real

Dopo aver perso Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero e con uno stipendio più alto di quello che percepiva al Milan, i rossoneri cercano un trequartista per Pioli: non si esclude un tentativo per Ziyech del Chelsea e – osservando tra i possibili esuberi delle big – un’altra idea potrebbe portare a Rafinha del PSG, visti anche i buoni rapporti con Leonardo. Sempre in corsa anche Adli del Tolosa e non si escludono altri nomi come Under della Roma, James Rodriguez, e Lemar. Lo riporta Sky Sport.