Milan, nel mirino Kaio Jorge: possibile colpo a zero, il punto

Il Milan pensa a Kaio Jorge, possibile colpo a zero per gennaio

Da tempo aleggia il nome di Olivier Giroud che, nonostante il Chelsea abbia rinnovato annualmente il contratto, il Milan conta di strappare a zero. Come riporta Calciomercato.com, l’alternativa sarebbe Luka Jovic del Real Madrid, mentre per gennaio stuzzica il profilo di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano sta stupendo da diverso tempo con la maglia del Santos, tanto da attirare le mire di diversi club italiani come Juventus, Napoli e Milan. Ai rossoneri piace molto anche se, al momento, le richieste del club brasiliano sono alte. Per questo stanno pensando ad un’operazione per gennaio, quando Kaio Jorge, classe 2002, si libererà a parametro zero e sarà libero di firmare con chi gli prospetterà il progetto più promettente.